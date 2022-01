Kasachstan "eliminiert" Demonstranten

Ein Aufstand wegen gestiegener Gaspreise gipfelt in gewaltsamen Ausschreitungen mit Todesopfern. Russland greift ein.

Mit Stangen bewaffnete Demonstranten nannten gegenüber Reportern in der kasachischen Millionenstadt Almaty ihre größten Forderungen: ein kompletter Wechsel an der Staatsspitze und eine totale Kreditamnestie.

Vornehmlich der gestiegene Gaspreis war es, der die Menschen in Kasachstan in den vergangenen Tagen auf die Straßen trieb. In der Nacht auf Donnerstag eskalierten die Proteste vollends. In der Wirtschaftsmetropole Almaty wurde scharf geschossen. Videos zeigen, wie Uniformierte unter dem Geknatter automatischer Waffen im Stadtzentrum vorrückten. Der Telegram-Kanal Kyragram lieferte Aufnahmen von ...