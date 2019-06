Kasachstan: Tausend Verurteilungen nach Protesten gegen Wahl

Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Kasachstan sind in dem zentralasiatischen Land knapp tausend Menschen wegen Protesten zu Haftstrafen oder anderen Strafen verurteilt worden. 957 Menschen seien Vergehen für schuldig befunden worden, 670 von ihnen seien inhaftiert worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft an Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/VYACHESLAV OSELEDKO Demonstranten hatten gegen umstrittene Wahl Tokajews protestiert