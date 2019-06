Die zentralasiatische Republik hat den Willen, den Handelsaustausch zwischen Europa und Asien voranzubringen. Sie sucht dabei die großen Nachbarn China und Russland in einer Balance zu halten.

Vieles in Kasachstans Hauptstadt scheint auf eine Person zugeschnitten zu sein. Als populärste Attraktion gilt der "Bayterek", ein 97 Meter hoher Aussichtsturm mit einer goldenen Kugel an der Spitze. In der obersten Etage legen viele Brautpaare ihre Hände auf einen ...