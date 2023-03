Kasachstans Präsident kann bei Wahlen seine Macht festigen

Ein Jahr nach schweren Protesten in Kasachstan hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew bei einer vorgezogenen Parlamentswahl seine Macht festigen können. Die Regierungspartei Amanat kam in dem zentralasiatischen Land bei der Abstimmung am Sonntag auf 53,9 Prozent der Stimmen. Das teilte die zentrale Wahlkommission am Montagabend in der Hauptstadt Astana mit.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/OLIVIER DOULIERY Kassym-Schomart Tokajew kam auf 53.9 Prozent