Kaschmir bleibt ein Zankapfel

Am notorisch angespannten Verhältnis Pakistans zu Indien wird sich in absehbarer Zeit wenig ändern. Auch deswegen nicht, weil die Regierung in Islamabad zum Missfallen Delhis jetzt ganz auf die chinesische Karte setzt.

Das Spektakel findet jeden Tag statt, bevor die Sonne untergeht. Tausende Menschen strömen herbei, wenn hier die Flagge eingeholt und die indisch-pakistanische Grenze geschlossen wird. Wagah heißt die Grenzstation auf der pakistanischen Seite, Attari jene auf der indischen Seite. An einem Ort, der kaum eine Autostunde von der pakistanischen Großstadt Lahore entfernt liegt, spielt sich täglich eine doppelte Militärparade ab: Mit zackigem Schritt marschieren hüben wie drüben Grenzsoldaten in glänzender Uniform auf. Auf Tribünen verfolgen da wie dort Zuschauer das Schauspiel und spenden begeistert Beifall.