Katalanen demonstrieren am Jahrestag des Referendums

Schon am Wochenende gab es Proteste und Gedenkfeiern. Am heutigen Montag werden Großdemos erwartet.

Mit friedlichen Gedenkfeiern und Treffen haben am Sonntag Zigtausende Katalanen an das verbotene Unabhängigkeitsreferendum vor einem Jahr erinnert. Tags zuvor war es bei einer Kundgebung zu Krawallen gekommen. Rund 2000 Beamte der Nationalpolizei und der Zivilgarde gingen am Samstag in Barcelona auf die Straße, um den Einsatz von 2017 zur Verhinderung des Unabhängigkeitsreferendums zu würdigen und eine Erhöhung ihrer Bezüge zu fordern. Gleichzeitig hatten sich an die 6000 Separatisten versammelt, die für die Unabhängigkeit demonstrierten. Die katalanische Polizei versuchte die Gruppen zu trennen, wurde dabei aber von den Separatisten attackiert. Diese hätten versucht, die Polizeikette zu durchbrechen. Mehrere Personen wurden verhaftet.