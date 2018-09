Katalanen fordern Freilassung von Separatisten

Tausende Menschen sind in Barcelona für die Freiheit von inhaftierten Politikern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf die Straße gegangen. Die Demonstration am Donnerstagabend fand am ersten Jahrestag einer Polizeiaktion statt, die das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 in der spanischen Region verhindern sollte.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Tausende Menschen gingen auf die Stra§e