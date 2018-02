Katalanische Separatisten halten an Puigdemont fest

Trotz des privaten Eingeständnisses des Scheiterns, das Carles Puigdemont via Handynachricht an einen politischen Mitstreiter richtete, halten die Separatisten in Katalonien weiter an ihrem bisherigen Chef fest. "Puigdemont ist und bleibt unser Kandidat für die Regionalpräsidentschaft", sagte der katalanische Parlamentsvorsitzende Roger Torrent am Donnerstag dem Radiosender "RAC1".

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Torrent bekannte sich zu Puigdemont