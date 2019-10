Katalanische Separatistenführer wegen Aufruhrs verurteilt

In einem historischen Prozess gegen katalanische Separatistenführer hat das Oberste Gericht in Madrid am Montag neun der Angeklagten des Aufruhrs schuldig gesprochen. Von einer Verurteilung wegen des von der Staatsanwaltschaft eingebrachten Vorwurfs der Rebellion, der mit Gefängnisstrafen von bis zu 25 Jahren geahndet wird, sahen die Richter ab.

SN/APA (AFP/Archiv)/EMILIO NARANJO Neun der zwölf Angeklagten wurden zu Haftstrafen verurteilt