Katalonien - "Ich will endlich wieder Normalität"

Der neue Regionalpräsident Kataloniens spricht wie der alte, nur noch etwas schärfer. Viele Katalanen haben die Nase voll davon.

Emma Miguel mag keine Flaggen. Weder katalanische noch spanische. Sie ist Redakteurin bei Prisa-Radio in Barcelona, der Sender hat seine Mitarbeiter gebeten, in Sachen Unabhängigkeit noch mehr als sonst auf Objektivität in der Berichterstattung zu achten. Daran hält sich Emma. Privat jedoch hat sie eine klare Meinung. "Ich will von dem Gezerre um die Unabhängigkeit nichts mehr hören. Aber Entkommen ist schwer, das Thema ist überall. Ich will endlich wieder zurück zur Normalität."