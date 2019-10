Katalonien ist gespalten wie nie

350.000 Menschen gingen am Samstag für ihre Unabhängigkeit auf die Straße. Aber auch die Anhänger der Einheit Spaniens meldeten sich zu Wort. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen. Dabei wurden rund 50 Menschen verletzt.

Das Wochenende zeigte deutlich, wie gespalten die spanische Region Katalonien ist. Am Samstag gingen in Barcelona nach Polizeiangaben 350.000 Befürworter eines eigenen katalanischen Staates auf die Straße. Am Sonntag folgte in der Stadt eine Demonstration von rund 80.000 Verteidigern der ...