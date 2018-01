Kataloniens Regionalpräsidentschaftskandidat wird ernannt

Der neue Präsident des katalanischen Parlaments, Roger Torrent, will am Montag (11.30 Uhr) den Kandidaten für das Amt des Chefs der Regionalregierung ernennen. Ganz Spanien erwartet mit Spannung, ob tatsächlich Ex-Regionalchef Carles Puigdemont erneut als Kandidat aufgestellt wird, obwohl er sich in Belgien aufhält.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Roger Torrent muss schwierige Entscheidung treffen