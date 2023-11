Katar kämpft um Befreiung der Geiseln

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass zumindest ein großer Teil der von der islamistischen Hamas entführten israelischen Geiseln bald freikommen könnte. Wie ein kleiner Golfstaat dabei gewieft eine Schlüsselrolle spielt.

Eltern von Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas entführt worden waren, forderten am Montag in der israelischen Botschaft in London die Freilassung ihrer Kinder.

Er ist nicht einmal so groß wie Oberösterreich. Doch der Golfstaat Katar ist in einer einzigartigen Verhandlungsposition. Derzeit fungiert er als Mittelsmann zwischen der Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen regiert, sowie den USA und Israel, um eine Vereinbarung für die Freilassung der rund 240 Geiseln zu erreichen, die von der Hamas festgehalten werden.

Die Verhandlungen über eine Einigung hätten in den vergangenen Wochen "von Zeit zu Zeit Höhen und Tiefen erlebt", sagte der katarische Premierminister Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani vor einigen Tagen. "Ich bin jetzt zuversichtlicher, dass wir nah an einer Einigung sind, die die Menschen sicher in ihre Heimat zurückbringen kann", fügte er hinzu. Die Herausforderungen seien lediglich noch praktischer und logistischer Natur.

Da die USA seit langem die Position vertreten, dass sie nicht mit Terroristen verhandeln, und da die Hamas seit 1997 als "ausländische Terrororganisation" eingestuft ist, können die USA nicht direkt kommunizieren. Und da kommt Katar ins Spiel. Das Land im Nordosten der Arabischen Halbinsel unterhält gute Beziehungen zu den USA und anderen westlichen Ländern, doch ebenso eine enge Verbindung zu den Anführern der Hamas.

Nach dem blutigen Hamas-Angriff vom 7. Oktober gegen südliche Gemeinden Israels und der darauffolgenden israelischen Bombardierung des Gazastreifens veröffentlichte Katar eine Erklärung, in der es hieß, Israel sei "allein verantwortlich für die Eskalation aufgrund seiner anhaltenden Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes". Laut Quellen aus Washington habe Katar jedoch erklärt, dass es seine Beziehungen zur Hamas nach der Rückgabe der Geiseln "überdenken" wolle.

Asher Fredman ist der Meinung, dass das dringend nötig sei. Der Direktor für Israel am Abraham Accords Peace Institut ist Experte für arabische Staaten. Im September 2020 schlossen die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain Frieden mit Israel. Der Sudan und Marokko schlossen sich später ebenfalls den Abraham-Abkommen an.

Fredman weiß, dass Katar mit seiner Außenpolitik einen "Rundumschlag" betreibt. Sie würden sowohl mit westlichen Staaten als auch mit Terrororganisationen sprechen. Einerseits beherbergen sie hochrangige Hamas-Funktionäre und stellen ihnen Büros zur Verfügung, darunter Ismail Haiyeh und Khaled Meshaal, andererseits kommunizieren sie mit dem Iran und sind gleichfalls Standpunkt des größten Luftwaffenstützpunktes der Vereinigten Staaten von Amerika. "Sie decken wirklich sämtliche Bereiche ab."

Katar habe zwei Ziele bei ihrer Mitwirkung an der Geiselbefreiung, erläutert Fredman: "Erstens will das Land, dass die Hamas im Gazastreifen an der Macht bleibt, weil sie sie kontrollieren können. Und zweitens - was im Widerspruch dazu steht - will Doha die Beziehungen zu den USA, zu europäischen und anderen arabischen und muslimischen Staaten stärken, indem es als "positiver Player" in der Krise agiert."

Von der israelischen Regierung wird der gute Wille der Kataris allerdings mit Argwohn betrachtet. Denn sie waren es, die über Jahre Koffer voller Millionen in die Hände der Hamas brachten. "Allerdings muss auch gesagt werden, dass dies mit der Akzeptanz oder sogar mit der Befürwortung Jerusalems geschah", so Fredman. "Sie dachten, es würde ihnen Ruhe und Stabilität im Gazastreifen bescheren." Eine Einschätzung, die "sich am 7. Oktober als tragischer Fehler erwies", so der Experte. Wie man mit Katar umgehen soll, werde in Israels Regierungs- und Sicherheitskreisen widersprüchlich gesehen. Einige meinen, das Land solle behandelt werden wie ein Terrorunterstützer, andere jedoch sind der Auffassung, man habe keine Wahl, als die Kataris als Verhandler zu akzeptieren.

Seitdem US-Präsident Joe Biden erklärte, dass Katar als "enger Nicht-Nato-Verbündeter betrachtet wird", hat sich der Handel mit dem Golfstaat fast verdoppelt. Besonders als weltweit größter Exporteur von Flüssigerdgas, der jetzt Käufer aus der EU bedient, um den Versorgungsausfall aus Russland auszugleichen.

Für Fredmann ist klar, dass sich Katar jetzt entscheiden muss: "Entweder seid Ihr Teil der westlichen Welt oder Hauptsponsor einer Terrororganisation, die barbarischer ist als der Islamische Staat." Und die Freilassung der Geiseln aus der Gefangenschaft in Gaza, meint er, sei "der erste Schritt in die richtige Richtung".



Sabine Brandes