Katargate: Eva Kaili gesteht Wissen um Geldkarussell

Eine angebliche NGO steht im Zentrum des Skandals. Von ihr erhielt ein ehemaliger EU-Kommissar 60.000 Euro.

Eva Kaili, griechische Abgeordnete und suspendierte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, hat erstmals gestanden, dass "Koffer voller Geldscheine durch ihre Wohnung geschleust worden sind".

So zitierte am Dienstag die belgische Zeitung "Le Soir" aus den Ermittlungsakten. Demnach gab die 44-Jährige auch zu, von den Aktivitäten ihres Lebensgefährten Francesco G. und des früheren EU-Abgeordneten Pier Antonio Panzeri gewusst zu haben. Alle drei sitzen in Belgien in Untersuchungshaft.

Ihnen und einer Reihe weiterer Verdächtiger wird Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, ...