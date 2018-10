Katerstimmung in Rumänien nach Referendum über Homo-Ehe

In Rumänien herrscht Katerstimmung bei den Organisatoren und Förderern des gescheiterten Referendums zur Verankerung des Verbots der Homo-Ehe in der Verfassung. In mehreren Parteien brachen am Montag Führungsdebatten aus. Die orthodoxe Kirche teilte mit, die Haltung der Wählerschaft "zu respektieren".

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU 80 Prozent der Wähler boykottierten die Initiative