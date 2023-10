Katholische Weltsynode geht zu Ende

Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen über die Abschlusserklärung dauerten am Samstag bis in den Abend. Konkrete Beschlüsse wurden nicht erwartet. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Papst leitet die Messe nach dreieinhalb Wochen Beratungen