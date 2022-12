Kaum Beteiligung bei Parlamentswahl in Tunesien

Bei der Parlamentswahl in Tunesien hat nicht einmal jeder zehnte Wahlberechtigte abgestimmt. Die Wahlbeteiligung habe bei 8,8 Prozent gelegen, teilte die Wahlkommission nach Schließung der Wahllokale am Samstag mit. Nach vorläufigen Ergebnissen haben demnach rund 803.000 Tunesier ihre Stimme abgegeben. In dem Land leben rund zwölf Millionen Menschen. Die meisten Parteien hatten zum Boykott der Wahl aufgerufen.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID Viele Tunesier fordern den Rücktritt von Präsident Kais Saied