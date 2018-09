Kavanaugh-Affäre ist Glaubenskrieg

Trumps Kandidat für das Höchstgericht muss sich zur Wehr setzen.

Die Vorwürfe wiegen schwer, die Beweislage ist dünn. Umso heftiger spaltet die Affäre um eine mögliche sexuelle Nötigung durch den erzkonservativen Verfassungsgerichts-Kandidaten Brett Kavanaugh die USA: Anhänger des Juristen wie der Anklägerin, einer Psychologieprofessorin aus Palo Alto, sammeln Geld und Unterschriften. Die liberale "New York Times" beklagt in ihrem Leitartikel die angebliche Denunziation eines mutigen Opfers, das rechte "Wall Street Journal" den vermeintlichen Rufmord an einem unbescholtenen Topjuristen.