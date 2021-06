Kein Aufatmen in Lateinamerika

Die nächste Coronawelle überrollt die Region mit der höchsten Todesrate der Welt. Mit der Pandemie kam auch der Protest gegen die Regierungen - und er wird bleiben.

Während die Menschen in vielen Teilen der Welt aufatmen und Infektionszahlen sinken, steht Lateinamerika vor einer neuen Coronawelle, die mehr Ansteckungen und Todesfälle, wirtschaftliches Leid und noch mehr Armut bringen wird. Brasilien meldete am Wochenende eine halbe Million Tote, Peru beklagt bald 200.000 Opfer, Kolumbien durchbrach gerade die Marke von hunderttausend Toten und Argentinien steht kurz davor. In Mexiko-Stadt wird die Coronaampel nach wochenlanger Grünphase aus Angst vor der neuen Delta-Variante jetzt wieder auf Orange geschaltet.

Wann und ...