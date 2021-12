Kein Einsatz mit schnellem Ausweg

Seit 2013 ist die EU in Mali mit eigener Mission aktiv. Derzeit führt ein Österreicher das Kommando.

Man könne die Lage in Mali nicht schönreden, sagte Brigadier Christian Riener im November bei seiner Verabschiedung: "Die Bedrohungslage ist hoch, die Sicherheitslage ist schlecht." Am Dienstag übernahm der gebürtige Niederösterreicher in dieser Situation das Kommando über die EU-Trainingsmission EUTM Mali. Er führt damit in den nächsten sechs Monaten mehr als 1070 Soldaten aus 25 europäischen Ländern.

Die EU ist seit 2013 in Mali im Einsatz. Nach der Eskalation bewaffneter Konflikte im Norden des Landes und einem Putsch ...