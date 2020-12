Kein Erasmus-Studium mehr in Großbritannien

Nach dem Abschluss des Post-Brexit-Abkommens wird es mittelfristig keine Erasmus-Studienaufenthalte für österreichische Studenten in Großbritannien (und für britische in Österreich) mehr geben. Bereits genehmigte Mobilitäten und Projekte werden allerdings bis zu deren geplantem Ende noch durchgeführt. Im Forschungsbereich nimmt Großbritannien weiter an wichtigen Programmen teil - etwa Horizon Europe, Copernicus oder Euratom. Die Details müssen aber noch geklärt werden.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Der EU-Austritt Gro§britanniens erschwert Studieren im Ausland