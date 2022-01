Kein freier Weg zur Impfpflicht

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz strebt sie an und theoretisch könnte die Coronaimpfpflicht im Frühling kommen. Doch die Zustimmung bröckelt.

In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde eine Coronaimpfpflicht in Deutschland stets abgelehnt, von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel ebenso wie von ihrem amtierenden Nachfolger Olaf Scholz von der SPD. Doch die steigende Zahl der Neuinfektionen und die drohende Omikron-Welle haben zu einem Umdenken geführt. Im Jänner, spätestens im Februar will der Deutsche Bundestag über eine Impfpflicht entscheiden, wie sie in Österreich kommen soll.

Doch ob die strikte Maßnahme tatsächlich kommen wird, ist nicht mehr so sicher wie noch vor vier ...