Kein gutes Jahr für Joe Biden

Am 20. Jänner 2021 zog Joe Biden ins Weiße Haus - und mit ihm die Hoffnung, dass die politische Spaltung der USA überwunden werden kann. Warum die Aufbruchsstimmung verschwunden ist.

Der Weckruf kam gleich in der ersten Woche des neuen Jahres: Gewaltsam drang am 6. Jänner ein wilder Mob aus mehreren Hundert Protestlern in das Washingtoner Kapitol ein, schändete das Allerheiligste der stolzen amerikanischen Demokratie und machte mit Baseballschlägern und Elektroschockern Jagd auf die Kongressmitglieder und den Vizepräsidenten, die das Wahlergebnis zertifizieren wollten. Drastischer hätte kein Hollywood-Regisseur illustrieren können, wohin vier Jahre der Polarisierung und Hetze unter Donald Trump die USA geführt haben.

Die Spuren des Umsturzversuchs, bei ...