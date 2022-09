Kein leichtes Gedenken: Warum Gorbatschow nach seinem Tod in Ex-Sowjetrepubliken kritisiert wird

Am Samstag wird Michail Gorbatschow in Moskau beigesetzt. Putin wird nicht anwesend sein. Doch auch andere ehemalige Sowjetstaaten halten sich mit Beileidsbekundungen zurück.

Mit eigenen Augen sah Lewan Berdsenischwili, wie die Soldaten des russischen Innenministeriums 1989 die Menschen vor dem georgischen Parlament mit Schaufeln und Gewehrkolben massakrierten. "Ich bin sicher, dass Gorbatschow dafür verantwortlich war", sagt der georgische Philosoph und frühere Sowjetdissident. "Er hat uns nachher gesagt, wir seien selbst schuld gewesen."

Am Samstag wird Michail Gorbatschow in Moskau beerdigt. Aber in die Trauer vieler russischer Demokraten mischen sich auch kritische Stimmen aus den früheren Sowjetrepubliken. Denn für viele von ihnen ...