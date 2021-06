Kein weißer Rauch im Kohlestreit

Der Tagbau in einem polnischen Kohlekraftwerk lässt den Wasserspiegel beim Nachbarn Tschechien sinken. Der klagte beim EuGH und erlangte einen Etappensieg. Doch Warschau ignoriert die europäischen Richter.

Die Botschaft von Polens Premierminister Mateusz Morawiecki war unmissverständlich: "Ich kann nur noch einmal unterstreichen, dass wir den Abbau nicht stoppen werden, auch nicht den Betrieb des Kraftwerks", sagte er am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel Ende Mai. Kurz zuvor hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eine einstweilige Anordnung erlassen. Demnach müsste Polen unverzüglich die Förderung von Braunkohle im Tagbau Turów im Süden des Landes stoppen.

Die Regierung des Nachbarlandes Tschechien hatte im Februar geklagt, weil der ...