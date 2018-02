"Keine Deals" mit der Türkei

Deniz Yücel, der seit einem Jahr in Istanbul inhaftierte Journalist, ist wieder frei. Außenminister Sigmar Gabriel versichert, dass es dafür keine Gegenleistungen gibt.

Zu Wochenbeginn hatten zahlreiche Medien in Deutschland in großen Beiträgen darauf hingewiesen, dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel seit einem Jahr in der Türkei inhaftiert ist, ohne dass eine Anklage erhoben worden ist. Seit dieser Zeit hatte sich die deutsche Regierung intensiv um Yücels Freilassung bemüht. Am Mittwoch hatte sich kurz vor dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin die Wende angedeutet.