Keine Haft für Bunga Bunga

Silvio Berlusconi wird auch im dritten Prozess der Ruby-Affäre freigesprochen.

Alles begann vor 13 Jahren. Eine gewisse Karima el-Mahroug war in Mailand auf die Polizeidienststelle gebracht worden, der 17-jährigen Marokkanerin wurde Diebstahl vorgeworfen. Was folgte, ging in die jüngere Geschichte Italiens ein. Der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi rief bei der Polizei an und behauptete, es handle sich bei dem Mädchen um die Nichte des damaligen Präsidenten Ägyptens, Hosni Mubarak. Angeblich, um einen diplomatischen Zwischenfall zu vermeiden, gab der Regierungschef die Order, el-Mahroug von einer Politikerin seiner Partei abholen zu lassen. ...