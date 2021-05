Keine Kinder, keine Männer - warum Frauen in Südkorea sich Beziehungen verweigern

Nirgendwo auf der Welt werden weniger Kinder geboren als in Südkorea. Der Grund: Viele Frauen wollen keine Beziehung.

In Südkorea macht seit einiger Zeit ein Begriff die Runde, der zu denken gibt: Es ist der Anglizismus "gender war", auf Deutsch Geschlechterkrieg. Der Begriff beschreibt , das viele Menschen wahrnehmen: einen zusehends harscher werdenden Streit über Frauen- und Männerbilder. Während der Konflikt maßgeblich in den digitalen Sphären sozialer Medien ausgetragen wird, hat er seinen Ursprung in den sehr realen Strukturen des Alltags.

Kaum ein liberaler Industriestaat diskriminiert Frauen so stark wie Südkorea. Im "Gender Gap Report " ...