Keine Kriegsangst in der Ukraine?

Während 100.000 russische Soldaten nahe der Grenze stehen, gibt sich ausgerechnet der ukrainische Präsident gelassen.

Aus westlicher Sicht herrscht in der Ukraine-Krise längst Alarmstufe Rot. Seit Wochen warnt die NATO vor einem Angriff aus Russland. Nach Überzeugung der US-Regierung hätte Moskau dafür genug Soldaten zusammen. Ausgerechnet an einem jedoch scheint die Kriegsangst weitgehend vorbeizugehen: am Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj.

Ausländischen Journalisten warf Selenskyj bei einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag Panikmache vor. Es gebe keine größere Eskalation als vor einem Jahr. "Fahren bei uns etwa Panzer auf den Straßen herum? Nein! Doch das ist das Gefühl, wenn du nicht hier bist." Es sind bemerkenswerte Aussagen - noch vor wenigen Monaten hatte der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, für Ende Jänner den Einmarsch prognostiziert.

Auch die USA bekamen Selenskyjs verbale Attacke ab: "Sobald das Weiße Haus begreift, dass es gewisse Risiken gibt, reden sie ständig davon. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler, weil die Welt sehr stark darauf reagiert." Das sorgte für Irritationen in Washington.

Zugleich wissen die Amerikaner um Selenskyjs Dilemma: Er muss verschiedene Zuhörerschaften bedienen. Einerseits braucht er die finanzielle und militärische Unterstützung internationaler Partner und muss daher das russische Vorgehen als bedrohlich darstellen. Andererseits will er den Ukrainern den Eindruck vermitteln, er habe die Lage im Griff.

Eine Angst offenbarte Selenskyj selbst: "Wir müssen die Wirtschaft unseres Landes stabilisieren. Durch all diese Signale, dass morgen Krieg ist, gibt es Panik auf den Märkten und im Finanzsektor." Das macht der ökonomisch ohnehin schwachen Ukraine zu schaffen. Umgerechnet mehr als elf Milliarden Euro haben ausländische Investoren Selenskyj zufolge bereits abgezogen. Die Landeswährung Hrywnja fiel gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Februar 2015.

Schon jetzt ist die Inflation zweistellig. Eine weitere Abwertung der Hrywnja würde die bereits hohen Importpreise für Erdgas oder Kohle weiter nach oben treiben. Das wiederum zwänge die Regierung, die Preise für Gas, Strom, Warmwasser und Heizung stark anzuheben. Das könnte Selenskyjs Beliebtheitswerte nach unten drücken.

Noch etwas könnte eine Rolle spielen: Indem die USA Kriegsangst verbreiten, setzen sie die Ukraine unter Druck, Verpflichtungen aus dem 2015 ausgehandelten Minsker Friedensplan umzusetzen, sagte der ukrainische Politologe Mychajlo Pohrebynskyj der russischen Tageszeitung "Kommersant". Mit einem Entgegenkommen würde sich Selenskyj allerdings viele Feinde in der Ukraine machen.

Viele ukrainische Militärexperten rechnen nicht mit einem russischen Einmarsch. Knapp die Hälfte der Bevölkerung hält die Gefahr für real. Für die Freiwilligenbataillone meldeten sich Hunderte. Im Ernstfall wollen sie der regulären Armee den Rücken freihalten.