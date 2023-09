Keine Kritik Nehammers an Bayerns Grenzkontrollen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat es bei einem Bayern-Besuch vermieden, die deutschen Grenzkontrollen an den Autobahn-Grenzübergängen zu kritisieren. Die Fahndungserfolge an der österreichisch-deutschen Grenze zeigten, dass der Schutz der EU-Außengrenzen "eben nicht funktioniert", so Nehammer nach der Teilnahme an einer Sitzung der bayerischen Staatsregierung am Dienstag in München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte die österreichische Migrationspolitik.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Nehammer besuchte Söder