Keine neuen Vorschläge von Michel zum EU-Mehrjahreshaushalt

Trotz viel Kritik an seinem Budgetvorschlag will EU-Ratspräsident Charles Michel offenbar keinen neuen Entwurf für den Mehrjahreshaushalt der EU 2021-2027 vorlegen. Entsprechende Meldungen wurden in Delegationskreisen beim EU-Gipfel in Brüssel für zutreffend erklärt, eine endgültige Bestätigung durch den Ratspräsidenten gibt es aber nicht.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN EU-Ratspräsident Michel führte Einzelgespräche