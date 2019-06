Keine politischen Karikaturen mehr in der "New York Times"

Die "New York Times" will künftig keine politischen Karikaturen mehr in ihrer internationalen Ausgabe abdrucken. Damit folge man den Vorgaben, die auch für die US-Ausgabe gälten, teilte das Blatt am Montag (Ortszeit) mit. Die Zeichnungen sollen ab dem 1. Juli aus der weltweiten Ausgabe der "Times" verschwinden.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANGELA WEISS Die Zeichnungen sollen ab 1. Juli verschwinden