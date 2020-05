Keine Reservierung: Cafe in Neuseeland schickte Premierministerin weg

In Neuseeland wird für niemanden eine Ausnahme von den strengen Corona-Regeln gemacht - nicht einmal für Premierministerin Jacinda Ardern. Die Regierungschefin wurde am Samstag nicht in ein Café in der Hauptstadt Wellington gelassen, weil sie keine Reservierung hatte und die maximal zulässige Kundenzahl schon erreicht war.

SN/APA (AFP)/MARK MITCHELL Ardern erlebte die strengen Regeln am eigenen Leib