Keine stationären deutschen Grenzkontrollen zu Tirol mehr

Deutschland beendet die in der Corona-Krise eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tirol. Jene zu Tschechien werden um weitere 14 Tage verlängert. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Dienstag in Berlin mit. Die Kontrollen zu Tirol hätte man zwar noch bis Mitternacht am Mittwoch weiterführen können, sagte der Minister. Sie seien aber bereits beendet.

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Seehofer bewertete Lage neu