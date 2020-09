Keine Vereinnahmung von Corona-Demos durch Rechtsextreme

Die Initiative Querdenken 711 in Deutschland hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die von ihr organisierten Corona-Proteste würden zunehmend von Rechtsextremisten vereinnahmt. Bei den Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Berlin habe er "keine Rechtsextremen gesehen", sagte der Gründer der Initiative, Michael Ballweg, am Dienstag dem SWR.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Ein Demonstrant mit einem Abstandsgestell bei einer Demo in Berlin