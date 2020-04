Keine Verlängerung für Gantz zur Regierungsbildung in Israel

Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß erhält nicht mehr Zeit für die Bildung einer Regierung in Israel. Die vierwöchige Frist läuft am Montag eine Minute vor Mitternacht aus. Staatspräsident Reuven Rivlin teilte am Sonntag mit, eine Verlängerung um weitere zwei Wochen sei unter den gegenwärtigen Umständen nicht möglich.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Gantz und Netanyahu konnten sich nicht auf eine Koalition einigen