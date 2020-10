Keine Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan

Im Konflikt um die Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan am Sonntag gegenseitig beschuldigt, die erst am Vorabend vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Beide Seiten berichteten über Kämpfe. Die Feuerpause hätte um Mitternacht in Kraft treten sollen. Armenien und Aserbaidschan hatten bereits vor einer Woche einer Waffenruhe zugestimmt, diese wurde jedoch mehrfach gebrochen.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Bei Raketenbeschüssen starben 13 Menschen, 50 weitere wurden verletzt