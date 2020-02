Kenias Ex-Präsident Daniel arap Moi gestorben

Der frühere kenianische Präsident Daniel arap Moi ist tot. Der langjährige Staatschef starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren, wie die Regierung in Nairobi mitteilte. Moi stand von 1978 bis 2002 an der Spitze des ostafrikanischen Landes. Über lange Phasen seiner Amtszeit regierte er mit harter Hand.

SN/APA (AFP)/SIMON MAINA Daniel arap Moi im Jahr 2000