Kenias Schüler kehrten in ihre Klassenzimmer zurück

Der Neustart nach einem "verlorenen Unterrichtsjahr" verlief nicht ohne Komplikationen. Aber er gibt Hoffnung.

Hellblaue Röcke und Hemdkragen: Aufgefädelt wie Perlen an einer Kette warteten die Schüler in ihren Uniformen darauf, eingelassen zu werden. Vorn stand ein Lehrer, der ihre Körpertemperatur maß. Nach einer coronabedingten Zwangspause von neun Monaten haben Kenias Schulen am Montag wieder den Unterricht aufgenommen. Die Wiederöffnung gab Eltern und Schülern Hoffnung. "Wir sind froh, wieder hier zu sein", sagte ein Grundschüler in der Hauptstadt Nairobi.

Doch der ersehnte Neustart kam mit einigen Herausforderungen: Viele Schulen waren nicht auf ...