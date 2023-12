Kennedy: Beziehungen zwischen EU und USA 'unvergleichbar'

US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy sieht die transatlantische Kooperation auf einem Höhepunkt. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Cercle Diplomatique" meinte die in Wien akkreditierte Diplomatin, die derzeitigen Beziehungen zwischen den USA und der EU seien absolut unvergleichbar. "Wir müssen nicht in allem übereinstimmen, weil wir souveräne Nationen sind", so Kennedy. Aber im Grunde dominierten gemeinsame Werte und Ziele wie Rechtsstaatlichkeit oder Menschenrechte.

"Wir sind gleichgesinnte Länder, selbst wenn wir auch innenpolitische Prioritäten haben", ergänzte die Diplomatin in der aktuellen Ausgabe des Branchenmagazins. "Es gibt keine andere Beziehung mit dieser Stärke und diesem Ausmaß auf der Welt. Sehen Sie sich nur die wechselseitigen Handels- und Dienstleistungsbeziehungen zwischen Europa und den USA an. 1,1 Billionen Dollar! Das sind zwölf Nullen!" Solche Zahlen würden auch das gegenseitige Vertrauen unterstreichen, so die Botschafterin.

Auf die Frage, ob die Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriff nicht in Gefahr sei, wenn Länder wie Österreich noch immer Geschäfte mit Russland machen oder Erdgas von dort beziehen würden, meinte die Diplomatin: "Es ist so interessant, wie immer Gründe gefunden werden, um zu sagen, dass etwas nicht funktioniert. Statistisch gesehen, funktionieren die Sanktionen absolut. Die Sanktionen zielen darauf ab, die Fähigkeit Russlands zu schwächen, im 21. Jahrhundert einen Krieg zu führen. Sie mögen Zeit brauchen, aber sie funktionieren auf jeden Fall."

Es gebe in diesem Zusammenhang "eine Menge Desinformationen sowie Pessimisten und Leute, die versuchen, einen Keil in diese Solidarität zu treiben", monierte Kennedy. "Aber wir müssen sehen, was die wirklichen und objektiven Fakten sind. Die Fakten sind, dass die Sanktionen funktionieren und dass es immer noch Einigkeit gibt."

Auch bei Österreich konstatierte die Botschafterin diesbezüglich keine Defizite; "Österreich ist militärisch neutral, aber es ist nicht moralisch neutral. Österreich unterstützt die internationale Rechtsstaatlichkeit. Es setzt sich in der Europäischen Union für die Rechtsstaatlichkeit gegen ein Land ein, das in ein anderes Land eindringt und versucht, seine Grenzen mit Gewalt neu zu ziehen." Österreich stehe zudem für humanitäre Hilfe und unterstütze die Ukrainer, die hierher gekommen seien. "All das ist sehr wichtig und sehr willkommen."

Auf die Frage, ob es für die internationale Zusammenarbeit nicht besser wäre, würde Österreich wie Finnland oder Schweden der NATO beitreten, gab sich die Botschafterin standesgemäß diplomatisch: "Über die Neutralität hat das österreichische Volk zu entscheiden."