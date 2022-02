Kennedy kündigt "sehr starke Sanktionen" bei Einmarsch an

US-Botschafterin Victoria Kennedy hat Russland "sehr, sehr, sehr starke Sanktionen" im Fall eines Einmarsches in die Ukraine in Aussicht gestellt. "Wir hoffen natürlich, dass wir die Diplomatie und den Dialog fortsetzen können, aber wir sind für ernsthafte Sanktionen vorbereitet", sagte Kennedy im APA-Interview. Die von Moskau kritisierten Kriegswarnungen verteidigte die US-Missionschefin in Wien. "Wir wollten keine Überraschungen erleben und vorbereitet sein", sagte sie.

SN/APA/HANS PUNZ Kennedy verteidigt Ukraine-Politik der USA