Khamenei: US-Sanktionen haben den Iran unabhängiger gemacht

Der oberste Führer des Iran hat die am Montag in Kraft tretenden schweren Wirtschaftssanktionen der USA als vergeblichen Versuch bezeichnet, den Gottesstaat zu lähmen. "Das versuchen die USA schon seit 40 Jahren, aber in all diesen Jahren war der Iran der Gewinner und die USA der Verlierer", sagte Ayatollah Ali Khamenei, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.

SN/APA (AFP)/HO Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei