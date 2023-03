Khamenei verurteilt Vergiftungen von Schülerinnen im Iran

Im Iran hat das geistliche und staatliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei die jüngsten Vergiftungen von Schülerinnen als "unverzeihliche Verbrechen" bezeichnet. Die Behörden müssten die Fälle ernsthaft verfolgen, sagte Khamenei laut Staatsmedien am Montag. "Die Täter sollten streng bestraft werden." Am Wochenende war es in mehreren Städten zu Protesten von Eltern gegen die mutmaßlichen Anschläge gekommen.

BILD: SN/APA/KHAMENEI.IR/- Khamenei tritt für strenge Bestrafung der Täter ein