Kickl am Donnerstag bei Bayerns Innenminister Herrmann

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) trifft am Donnerstag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einem Antrittsbesuch in München. Im Mittelpunkt steht die grenzübergreifende Zusammenarbeit der Polizei beider Länder. Er wolle mit Kickl darüber sprechen, "wie wir die Grenzkontrollen an der A3 bei Passau weiter optimieren können", teilte Herrmann am Sonntag mit.

"An den Grenzkontrollen wollen wir nach wie vor festhalten", so Herrmann. Zugleich soll eine Vereinbarung darüber geschlossen werden, dass Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr, die nach Österreich fahren um ihren Kollegen dort zu helfen, auf der Rückfahrt nach Bayern künftig keine Maut bezahlen müssen.

Herrmann hofft, in Österreich einen Verbündeten in der bayerischen Ablehnung eines EU-weiten Katastrophenschutzes zu finden. Im Kampf gegen Naturkatastrophen will die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten zu mehr Zusammenarbeit verpflichten. "Ich plädiere nach wir vor stark dafür, dass die Länder den Katastrophenschutz selbst regeln. Wir brauchen im Notfall keine übergeordnete Behörde auf EU-Ebene, die weit weg vom Geschehen ist", sagte Herrmann. Davon wolle er auch die österreichischen Nachbarn überzeugen.

Kickl wiederum will sich bei seinem Besuch im Freistaat über die Reiterstaffel der bayerischen Polizei informieren. Kickl kündigte im APA-Interview einen Probebetrieb in Wien an. Sollte sich dabei ergeben, dass Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis stünden, sei es "durchaus möglich, dass wir in Bälde in Wien eine berittene Polizei haben", sagte Kickl.

(Apa/Dpa)