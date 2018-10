Kickl forciert in Moskau neue Abkommen mit Russland

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird im Rahmen seines zweitägigen Moskau-Besuchs am Dienstag mit seinem Amtskollegen Wladimir Kolokolzew ein Polizeikooperationsabkommen besprechen. Russland sei im Sicherheitsbereich ein "ganz, ganz wichtiger Partner", betonte Kickl am Montag vor Journalisten. Kickl vereinbarte in Moskau auch eine Zusammenarbeit im Katastrophenschutzbereich.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kickl trifft heute seinen Amtskollegen Wladimir Kolokolzew