Kickl gegen verpflichtende Flüchtlingsverteilung in der EU

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte sich vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen zur Reform des europäischen Asylsystems gegen eine verpflichtende Flüchtlingsverteilung in der EU ausgesprochen. Wenn diese nicht unter ausdrücklicher Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten stattfinde, würde sich die Europäische Union damit insgesamt nichts Gutes tun, so Kickl.

Der Innenminister, für den das informelle Treffen mit seinen EU-Kollegen in Bulgarien seine Premiere auf dem EU-Parkett darstellt, sagte, er freue sich, bei dem Rat in Bulgarien dabei zu sein. Er habe bereits am Mittwoch einige Hintergrundgespräche mit Kollegen geführt. "Es war sehr, sehr freundlich. Es war eine ausgezeichnete Stimmung. Ich habe nichts von einer Skepsis gespürt", sagte Kickl. Mit wem er Gespräche führte, sagte der Innenminister nicht.

Die österreichischen Positionen seien auf großes Verständnis gestoßen. Es gehe darum, sich in wesentlichen Fragen wie Asyl einzubringen und gleichzeitig dabei auch weiter zu kommen. Generell sei es notwendig, beim Management von Asylfragen "an die Wurzel zu gehen", er befürworte einen präventiven Ansatz.

Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere äußerte sich unterdessen nach einem ersten Treffen mit Kickl positiv über den Meinungsaustausch. "Das war sehr nachbarschaftlich. Österreich ist sich seiner Verantwortung bewusst als kommende (EU-)Präsidentschaft, und ähnlich konstruktiv war auch sein Beitrag heute in der Runde", sagte er am Donnerstag in Sofia über Kickl.

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos erklärte unterdessen auf dem Kurznachrichtendienst "Twitter": "Erstes freundliches Treffen und Meinungsaustausch mit dem neuen österreichischen Innenminister Kickl über das Herangehen an Herausforderungen bei Migration und Sicherheit."

De Maiziere bezeichnete die ersten Gespräche der EU-Innenminister am Vormittag zur Reform des europäischen Asylsystems als konstruktiv. "Ich habe sehr moderate Töne gehört von meinen osteuropäischen Kollegen", sagte er. Er sei zuversichtlich, ohne dass es jetzt schon substanzielle Veränderungen der Positionen gegeben hätte. Das EU-Asylpaket soll bis Juni fertig beschlossen sein.

Für Deutschland "ist und bleibt klar, dass natürlich eine solidarische Verteilung Bestandteil eines neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems ist und bleibt", betonte De Maiziere. "Verhandlungstaktisch ist es im Moment klug, dass wir die anderen Themen - etwa gemeinsame Aufnahmebedingungen, ähnliche Verfahrensstandards so in den Vordergrund rücken, dass die Einigung größer wird, ohne das Ziel einer solidarischen Verteilung aus den Augen zu verlieren."

Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas kritisierte unterdessen die Haltung von Kickl beim EU-Ministerrat. Diese stehe "im Widerspruch zu einem solidarischem Europa. Wir brauchen eine Reform des europäischen Asylsystems mit gemeinsamen europäische Regeln und Antworten. Solidarität in Europa ist gemeinsame Beschlusslage auch mit der Stimme Österreichs. Ohne Solidarität wird es keine Lösung der mit der Migration verbundenen Fragen geben", sagte Karas.

Das Parlament will das "Erstankunftsland-Prinzip" kippen. In Zukunft soll es einen vierstufigen Kriterienkatalog für die Zuteilung der Asylverfahren geben, der in dieser Reihenfolge zur Anwendung kommt: Gibt es in einem EU-Land Familienangehörige, hat der Asylwerber für ein EU-Land bereits einmal ein Visum erhalten oder sich dort bereit einmal sonst legal aufgehalten, hat er in einem EU-Staat eine Ausbildung gemacht und kann das mit einem Zeugnis oder Diplom nachweisen. Greift keines dieser drei Kriterien, so kann der Asylwerber aus jenen vier EU-Ländern wählen, die gemessen an ihrem Zuteilungsschlüssel am wenigsten ausgelastet sind.

Der stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissar Volker Türk forderte unterdessen die EU-Innenminister auf, einen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge zu beschließen. "Wir brauchen einen Verteilungsmechanismus", sagte Türk nach Beratungen mit den EU-Ministern am Donnerstag in Sofia.

Die EU-interne Umverteilung von Flüchtlingen sei am Anfang auf Skepsis und Zynismus gestoßen. Letztlich sei es aber doch gelungen, über 30.000 Flüchtlinge umzuverteilen. "Wir dürfen nicht aufgeben bei einem Solidaritätsmechanismus, den die Umverteilung bringen kann", sagte Türk.

Türk forderte auch verstärkte Anstrengungen der EU beim Resettlement, der freiwilligen Aufnahme von bereits anerkannten Flüchtlingen aus Drittstaaten außerhalb der EU. Die große Mehrheit von 17 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen weltweit komme nicht nach Europa, betonte der stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissar. 84 Prozent seien in Ländern mit niedrigem oder mittleren Einkommen untergebracht.

