Kiew - Die unbesiegte Stadt

Kiew erwacht wieder zum Leben. Doch die vollen Bars und Cafés sind ein Zeichen dafür, wie einsam die Menschen hier sind.

Jogger drehen in aller Frühe ihre Runden auf dem Maidanplatz in Kiew. Sie weichen Barrieren aus Metall und Beton und Sandsäcken aus, als gehöre der Slalom zu ihrem Trainingsparcours. Es ist einiges los für einen Sonntagmorgen in einer Stadt im Krieg. Junge Leute sitzen an einer Bushaltestelle und gähnen, als kämen sie gerade aus einem Club. Dabei herrscht nach 23 Uhr Ausgangssperre in Kiew, das Nachtleben steht still. Plötzlich schrillen Sirenen. Doch niemand hastet zum Eingang der Metro. Dann ist ...