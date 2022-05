Kiew erwartet harte Wochen - Kämpfe an mehreren Fronten

Unter dem Eindruck anhaltender Kämpfe an mehreren Fronten tritt der Krieg in der Ukraine nach Einschätzung Kiews in eine "neue, lange Phase". Dem Land stünden "extrem harte Wochen" bevor, in denen es einem "erzürnten Aggressor" weitgehend allein gegenüber stehe, erklärte Verteidigungsminister Olexii Resnikow auf Facebook. Die Ukraine meldete am Samstag Angriffe unter anderem in Mariupol und die Schlangeninsel. Bereits 27.200 russische Soldaten sollen getötet worden sein.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Kein Ende des Krieges absehbar