Kiew feiert russischen Rückzug aus Region Charkiw

Der von Moskau bekannt gegebene Truppenrückzug aus dem ostukrainischen Gebiet Charkiw ist in Kiew mit Genugtuung aufgenommen worden. "Besatzer haben in der Ukraine keinen Platz und werden keinen haben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Sonntag. Selenskyjs Angaben zufolge haben die Ukrainer in den vergangenen zehn Tagen rund 2.000 Quadratkilometer zurückerobert, was der Hälfte der Fläche des Burgenlands entspricht.

SN/APA/AFP/JUAN BARRETO Balaklija ist nur einer der zurückeroberten Orte in der Region Charkiw