Kiew fordert von EU mehr Geld für Munitionslieferungen

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat die bisherigen EU-Planungen für neue Munitionslieferungen an sein Land als unzureichend bezeichnet. Die Ukraine brauche eine Million Artilleriegeschosse und dafür müssten vermutlich rund vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, sagte Resnikow am Mittwoch bei einem informellen Treffen mit den Verteidigungsministern der EU-Staaten in Schweden. Es gehe darum, weitere Gegenoffensiven starten zu können.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTINE OLSSON Pal Jonsson begrüßt Olexij Resnikow (Mitte)